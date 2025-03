Andrea Annunziata confermato alla guida dell’Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno Centrale

“I porti campani meritano ogni sforzo nel più delicato dei momenti dell’avanzamento dei cantieri che richiedono la massima attenzione per conseguire gli obbiettivi fissati; fino ad oggi abbiamo raggiunto straordinari risultati ma c’è bisogno di ulteriore energia per avviare gli ultimi cantieri”. Lo dichiara Andrea Annunziata oggi riconfermato alla guida dell’Autorità di portuale del Mare Tirreno Centrale che comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto con cui viene nominato commissario dell’Adsp per proseguire il lavoro avviato nel corso del mandato e completare le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, progetti che prevedono cantieri già attivi e che valgono per i soli porti di Napoli e Salerno 361 milioni di euro.

Il mandato del presidente Annunziata è scaduto lo scorso 2 febbraio: il decreto di nomina a Commissario, arrivato oggi, considera “la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed impedire stasi in relazione alla sussistenza di investimenti infrastrutturali, strategici per il paese”. “Sono grato al ministro Salvini – dichiara Annunziata – e continuerò a lavorare con dedizione e caparbietà”. Quella di commissario è una nomina senza una formale scadenza. Il vice ministro Edoardo Rixi, titolare della delega ai Porti, ha fatto sapere che entro maggio arriveranno le nomine per i ruoli di presidenti delle autorità di sistema.