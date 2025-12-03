Andrea Bandinelli nominato ceo di Leasys

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, annuncia la nomina di Andrea Bandinelli a chief executive officer, con effetto immediato. Andrea Bandinelli ha iniziato la sua carriera presso il Groupe Psa – poi Stellantis – 25 anni fa nel settore dei servizi finanziari, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino ad approdare a posizioni di vertice nel settore finanziario e nelle relazioni con gli investitori. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer per la regione Middle East & Africa, dopo aver guidato in precedenza le funzioni di cfo Mobility e di Head of Investor Relations.

“Grazie alla sua profonda esperienza finanziaria e alla sua visione strategica – si legge in una nota – , Andrea Bandinelli guiderà Leasys nella sua missione di fornire soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e soluzioni incentrate sul cliente in tutta Europa. Leasys gestisce una flotta di 950.000 veicoli in 11 Paesi, offrendo servizi che vanno dal noleggio a medio e lungo termine a soluzioni avanzate di gestione della flotta per aziende di ogni dimensione”.

Leasys è nata dalla fusione di due aziende leader, Leasys e Free2Move Lease, e si è affermata come pioniere della mobilità integrata e globale. Sotto la guida di Andrea Bandinelli, Leasys punta ad accelerare una crescita redditizia e a rafforzare la sua posizione di protagonista nel mercato europeo del leasing operativo.