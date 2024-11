Musica: Andrea Bocelli all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei nel 2025

Andrea Bocelli sarà live a Pompei a giugno 2025. L’annuncio è stato dato al teatro San Carlo, in occasione della presentazione di un protocollo tra il la Fondazione Teatro di San Carlo, il Parco archeologico di Pompei, il Comune di Pompei e la Soprintendenza archeologica per l’area metropolitana di Napoli . Bocelli si esibirà dal vivo nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei il 27 e 28 giugno. Ad accompagnarlo saranno l’Orchestra i Filarmonici di Napoli e il Coro That’s Napoli , diretto dal maestro Carlo Morelli. Il concerto aprirà la stagione estiva musicale dell’Anfiteatro che vedrà la presenza di artisti internazionali. I biglietti saranno in vendita su Ticketone e Vivaticket dalle ore 12 del 4 novembre 2024. Il prezzo dei biglietti parte da 170 euro più diritti di prevendita. «Siamo felici di annunciare l’apertura della stagione estiva di eventi con il concerto del maestro Andrea Bocelli. Saranno due serate magiche che resteranno nella storia degli Scavi». Lo ha detto Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, che ha annunciato le due date live di Bocelli all’Anfiteatro degli Scavi nel giugno 2025. «E’ un evento – ha aggiunto – che, oltre a celebrare l’arte italiana in uno scenario unico, contribuisce a richiamare turisti da tutto il mondo, che solo attraverso offerte diversificate sono incentivati ​​a vivere il territorio a tutto tondo». Il direttore ha sottolineato che «il Parco archeologico è impegnato, insieme al ministero della Cultura, in una proposta di eventi di grande valore artistico che vedranno nuovamente l’anfiteatro luogo d’eccezione dedicato alla musica in particolare. Valorizzare i luoghi della cultura – ha concluso – attraverso il connubio di diverse forme d’arte, significa valorizzare anche il territorio circostante, promuovendo un turismo slow, che è l’obiettivo verso cui siamo impegnati».