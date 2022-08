Andrea Bocelli Foundation, raccolti 2,5 mln di euro per progetti educativi ad Haiti e in Italia

Si è conclusa in grande la maratona benefica di Celebrity Adventures 2022, uno dei più grandi eventi benefici al mondo, che ha come beneficiaria la Andrea Bocelli Foundation (ABF). Il 30 luglio e il 1° agosto si sono tenute due serate di beneficienza organizzate direttamente da ABF, durante le quali sono stati raccolti oltre 2.500.000 euro, che saranno destinati ai progetti educativi della Fondazione in Italia e ad Haiti. Nel corso dei due appuntamenti, organizzati presso la villa della famiglia Bocelli a Forte dei Marmi, in riva al mare, si sono tenute due aste con prestigiosi oggetti, tra i quali: opere d’arte, pezzi da collezione ed experience. Ma sono state tante anche le donazioni silenti durante le giornate. Molti ospiti si sono uniti nel segno della solidarietà, tra questi anche Bebe Vio, Zucchero, Valeria Marini, Luca Calvani, Fabiola Sciabbarrasi. Entrambe le serate, ricche di musica, sono state presentate da Kris Reichert, mentre Veronica Berti ha fatto gli onori di casa, condividendo con il pubblico gli obiettivi della Fondazione insieme al Presidente di ABF, Stefano Aversa, che ha presentato i progetti specifici a cui saranno dedicati i fondi raccolti, nel segno della trasparenza. ABF realizzerà quindi il quarto progetto di ricostruzione nelle zone sisma centro Italia 2016 dedicato alla realizzazione dell’IPSIA di San Ginesio (MC) e al contempo dedicherà parte delle donazioni ricevute per garantire accesso ad una istruzione di qualità ed equa per oltre 3.000 studenti di 5 comunità svantaggiate in Haiti.