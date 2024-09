Andrea Cascone nuovo rappresentante permanente dell’Italia all’Osce

Andrea Cascone ha assunto oggi l’incarico di Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Osc. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nato a Napoli il 16 maggio 1973, Andrea Cascone si è laureato con lode in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1996 e si è specializzato in relazioni internazionali presso l’Istituto per gli Studi Internazionali (ISPI) nel 1997. Entrato nella carriera diplomatica nel 1997, ha prestato servizio presso il Dipartimento Telecomunicazioni e Informatica e presso l’Unità di Analisi e Programmazione della Segreteria Generale della Farnesina. Dal settembre 2001 all’agosto 2005 è stato Consigliere commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Damasco. Successivamente, è stato Console d’Italia a Chambéry, in Francia.

Dal 2007 al 2010 ha prestato servizio presso il ministero degli Affari Esteri a Roma in qualità di vice capo dell’Ufficio per i Balcani Occidentali. Nel settembre 2010 è stato nominato consigliere politico presso l’ambasciata d’Italia ad Ankara, dove ha ricoperto anche il ruolo di vice capo missione fino all’agosto 2014. Dall’agosto 2014 all’agosto 2018 è stato capo dell’ufficio economico, commerciale e scientifico presso l’ambasciata d’Italia a Washington. Nel settembre 2018 è stato nominato capo dell’ufficio per il Vicino Oriente e la Lega Araba presso il ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale. Sempre alla Farnesina, è stato capo dell’unità per l’Adriatico e i Balcani dal dicembre 2019 al settembre 2024. Il 16 settembre 2024 assume le funzioni di rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) a Vienna.