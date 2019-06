Andrea Centrella commissario del MNS in Irpinia

Andrea Centrella nuovo commissario irpino del Movimento Nazionale per la Sovranità. E’ consigliere comunale a Santa Lucia di Serino. “A lui giungano le congratulazioni degli iscritti e dei militanti irpini, fiduciosi che saprà rilanciare il progetto politico dell’organizzazione e rafforzarne l’insediamento sul territorio”, si legge in una nota del Movimento. “Sono assolutamente onorato per la fiducia ricevuta dai vertici del movimento e sono altresì consapevole che mi è stato affidato un compito delicato ed impegnativo, ma sono pronto a spendere tutte le energie possibili, per assolverlo al meglio delle mie possibilità”, afferma Centrella.