Investindustrial designa Andrea Cipolloni nuovo amministratore delegato di Eataly, la catena di locali nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani fondata da Oscar Farinetti. Ciplonnoni è ex a.d. di Autogrill Italia e Europe, da cui rassegna le dimissioni in seguito all’accettazione del nuovo incarico. La nomina fa seguito all’ingresso di Investindustrial al 52 per cento nel capitale di Eataly.