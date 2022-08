Andrea Crespi promosso presidente di Hyundai Italia

Andrea Crespi è nominato presidente di Hyundai Italia, con effetto dal 1° settembre 2022. Lo comunica la stessa compagnia automobilistica in una nota. “Entrato in Hyundai Italia nel 2013, con l’incarico di direttore generale, Crespi ha visto negli anni il consolidamento del brand sul mercato italiano per quota e volumi. Questo grazie a una gamma prodotti costantemente aggiornata e a una rete commerciale sempre più solida. È la prima volta che, nel nostro mercato, il ruolo di presidente Hyundai viene ricoperto da un manager italiano”, si legge nella nota.