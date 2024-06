Andrea Cristini nuovo presidente di Anie Rinnovabili

L’assemblea annuale di Anie Rinnovabili, riunita in data 11 giugno 2024, ha eletto presidente, per il biennio 2024-2026, Andrea Cristini, fondatore di Greenergy e Ceo di Vexuvo. Imprenditore di origini pugliesi, ingegnere di formazione, vanta 20 anni di esperienza nel settore dell’energie rinnovabili, avendo sviluppato oltre 3 GW di progetti a energia solare. Prima di fondare Vexuvo, Andrea Cristini è stato socio fondatore e amministratore della Solar Konzept Italia, azienda tedesca che opera nel settore fotovoltaico.

In occasione dell’elezione Cristini ha delineato le linee programmatiche che caratterizzeranno il suo mandato e che riguarderanno in partcolare la pianificazione di medio/lungo termine e la stabilizzazione della normativa di settore, la creazione di una filiera italiana dell’energia rinnovabile sempre più competitiva, la messa a punto di un sistema di aiuti diretti e indiretti per lo sviluppo delle Fer ed accumuli, un forte rilancio della filiera del Made in Italy, grazie all’ottimizzazione e all’utilizzo dei fondi del PNRR che concorreranno alla modernizzazione del Paese, lo sviluppo di azioni volte ad implementare la diffusione delle Cer in ambito residenziale e commerciale, e infine il sostegno alle tecnologie innovative grazie alle quali si potranno sviluppare importanti sinergie tra tutti i segmenti del mercato.

Nel corso dell’assemblea annuale l’associazione ha rinnovato il Comitato direttivo, eleggendo come vicepresidenti: Alberto Pinori (Fronius Italia), già past president dell’associazione, Federica Citarella (Solarig Italia Operation and Maintenance), Franco Citron (Manni Energy), Gianni Commessatti (E.ON Supersolar e E.ON Technical Service) e Massimo Meda (Renantis); e come consiglieri Andrea Massimo Bartolini (Neoen Renewables Italia), Davide Tinazzi (Consigliere Energy), Demis Tamburini (Huawei Technologies Italia), Elisa Baccini (Regalgrid Europe), Fabio Ciccone (Siemens), Flavio Andreoli Bonazzi (Hydrowatt e Magaldi Power), Giacomo Pistelli (Shell Energy Italia – Div. Renewable Generation), Ilaria D’amico (Infralab), Ivano Benedet (Sonepar Italia), Marco Garbero (Axpo Energy Solutions Italia), Stefano Domenicali (Ingeteam), Valentina De Carlo (Senec Italia).