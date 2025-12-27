Andrea e Matteo Bocelli con Snoop Dogg nel Super Bowl

Protagonisti a sorpresa del Netflix NFL Christmas Game Day

Milano, 27 dic. (askanews) – Andrea Bocelli e Matteo Bocelli insieme alla leggenda rap americana Snoop Dogg sono stati protagonisti a sorpresa del Netflix NFL Christmas Game Day, l’evento sportivo e di intrattenimento più seguito a livello globale durante il Natale, con oltre 70 milioni di persone collegate in tutto il mondo. Gli artisti italiani, accolti da un vero e proprio boato, hanno chiuso l’Halftime Show natalizio con una emozionante interpretazione di “White Christmas”, portando l’Italia nel cuore della cultura americana, come mai nessuno aveva fatto.Per il secondo anno consecutivo, dopo quello di Beyoncé dell’anno scorso – che ha toccato numeri record – Netflix ha trasformato il football americano in uno spettacolo internazionale capace di unire sport, musica e cultura pop, trasmettendo in streaming due match NFL di altissimo profilo – Dallas Cowboys vs Washington Commanders e Detroit Lions vs Minnesota Vikings – e affiancando allo spettacolo sportivo un grande show musicale pensato per un pubblico internazionale.L’Holiday Halftime Party, guidato dalla leggenda rap americana Snoop Dogg, ha visto alternarsi sul campo nomi della musica e dell’intrattenimento mondiale: dalla presenza iconica di Martha Stewart, alle performance di Lainey Wilson, superstar del country americano, fino alle voci di HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami), protagoniste del fenomeno Netflix KPop Demon Hunters.In un contesto mediatico dominato dalle grandi star internazionali dell’entertainment americano, l’ingresso in campo del Maestro Andrea Bocelli insieme a Matteo Bocelli, ha rappresentato il momento più emozionante e solenne dello show, portando le due eccellenze italiane al centro del palcoscenico NFL, davanti a milioni di spettatori collegati in tutto il mondo.L’Halftime Show sarà disponibile anche come speciale stand-alone su Netflix, ampliando ulteriormente la portata globale dell’evento.