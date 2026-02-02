Andrea Forzenigo per dare slancio all’innovazione di Angelini technologies

Andrea Forzenigo è nominato Chief Operating Officer (Coo) di Angelini Technologies–Fameccanica, l’azienda di Angelini Industries specializzata in soluzioni tecnologiche e servizi avanzati per la logistica, la produzione di beni di largo consumo e la realizzazione di batterie. L’introduzione della figura del Coo “risponde alla volontà di gestire i progetti in un processo integrato e ottimizzato end-to-end, rendendo i flussi più snelli, con l’obiettivo di rafforzare la crescita e l’innovazione, migliorando l’efficienza e garantendo l’eccellenza esecutiva dell’azienda, che esporta i suoi macchinari in 72 Paesi e che registra volumi in costante crescita anno dopo anno”. Laureato con master degree in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano, Forzenigo ha una trentennale esperienza come executive nella definizione e implementazione di piani strategici aziendali.