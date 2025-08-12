Andrea Gemme, ad Anas, nominato commissario per i lavori di ammodernamento dell’A2

L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane) Claudio Andrea Gemme, nominato commissario di Governo per i lavori di ammodernamento dei lotti compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, è già al lavoro per accelerare il progetto. L’intervento prevede un investimento di circa 3 miliardi di euro su 5 lotti del tratto compreso tra Cosenza e Altilia lungo circa 27 km e consiste nella realizzazione di una variante agli attuali viadotti Ruiz e Stupino con le stesse caratteristiche dei tratti già ammodernati dell’Autostrada A2. Il tracciato tra Cosenza e Altilia è, infatti, caratterizzato da pendenze elevate e curve strette, dove sono già stati avviati interventi di manutenzione sulle pavimentazioni, le barriere di sicurezza e i viadotti.

Già da tempo Anas ha in corso un piano straordinario di manutenzione per riqualificare il tratto con nuove pavimentazioni, barriere di protezione e risanamento viadotti. L’ammodernamento del tracciato garantirà maggiori standard di sicurezza e comfort elevati. “Il completamento della A2 “Autostrada del mediterraneo” – ha dichiarato Gemme – è di fondamentale importanza per il Paese. Occorre assicurare procedure semplificate per l’approvazione dei progetti e accelerare i lotti già finanziati riducendo la tempistica dei lavori anche nell’ottica della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Infrastrutture come queste, inserite in un più ampio piano di sviluppo della rete viaria, sono di estrema rilevanza per la sicurezza della circolazione dei cittadini e del traffico merci”.