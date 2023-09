Andrea Lonardi secondo italiano ammesso al club enologico più esclusivo del mondo

L’Institute of Masters of Wine di Londra nomina Master of Wine il veronese Andrea Lonardi, consigliere di Unione italiana vini (Uiv), vicepresidente del Consorzio tutela vini Valpolicella e direttore operativo di Angelini Wines & Estates. E’ il secondo italiano, dopo Gabriele Gorelli, a entrare nel più esclusivo club enologico del mondo. Nato nel cuore della Valpolicella, a Negrar, nel 1974, Lonardi è vicepresidente di un Consorzio che conta circa 2.400 aziende tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori. L’azienda detiene il primato del vigneto urbano più grande dello Stivale, 8.600 ettari e un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro, di cui più della metà riferiti alle performance dell’Amarone.