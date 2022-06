Andrea Maffezzoni capo dell’area Finanza di Mps

Il Cda della Banca Monte dei Paschi di Siena delibera all’unanimità la nomina di Andrea Maffezzoni quale nuovo chief Financial officer. Carica che ricoprirà con effetto immediato.

Maffezzoni assume l’incarico a seguito delle dimissioni di Giuseppe Sica per motivi personali. Il manager vanta una lunga carriera in UniCredit, iniziata nel 1998. Ricopre diverse posizioni fino alla nomina, nell’aprile del 2017, a head of Strategy and M&A.