Andrea Mazzucchi è il nuovo rettore dell’università Federico II di Napoli. Con il 70 per cento delle preferenze ha prevalso su Santolo Meo e Alessandro Pezzella. Nel ruolo di rettore succede a Matteo Lorito. Il suo mandato durerà fino al 2032.

Mazzucchi è professore ordinario di Filologia della letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II. Formatosi tra Napoli e Firenze, dove ha conseguito il dottorato in Filologia dantesca, è considerato uno dei maggiori studiosi italiani di Dante e della tradizione letteraria medievale.

Dal 2010 coordina il Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna e dal 2015 presiede la Commissione didattica del Dipartimento di Studi Umanistici. Ricopre inoltre numerosi incarichi scientifici di rilievo, tra cui la vicepresidenza del Centro Pio Rajna per la ricerca linguistica, filologica e letteraria, ed è membro del Consiglio direttivo della Casa di Dante in Roma. È condirettore di importanti riviste specialistiche e partecipa a progetti editoriali dedicati all’opera di Dante.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato ricerche sulla filologia dantesca, sull’esegesi della Commedia, sui rapporti tra testo e immagine nella tradizione manoscritta e sulla poesia del Trecento. Nel 2012 ha ricevuto il Premio “Fratelli Vassallini” dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per il miglior lavoro filologico-letterario pubblicato nel quinquennio precedente. Attualmente è impegnato nella realizzazione di una nuova edizione commentata del Convivio di Dante.