Andrea Montagna co-Ceo di un’azienda leader nel settore food degli Usa

Andrea Montagna è nominato co-Ceo di Greenyard USA/Seald Sweet, azienda leader nel settore dei prodotti freschi negli Stati Uniti. La nomina segna un passo importante per il gruppo, che con questa nuova struttura dirigenziale punta ad accelerare la crescita e l’innovazione. Montagna, già noto nel settore della IV Gamma in Italia, affiancherà l’attuale Ceo Mayda Sotomayor. Montagna, manager di grande esperienza, viene da una carriera è costellata di successi, tra cui il rilancio di Bonduelle Fresh Americas come presidente e Ceo, e la crescita dei profitti durante il suo mandato come Ceo di Bonduelle Italia. In passato ricopre ruoli di leadership anche in aziende come Henkel e Bolton Group e presiede il Gruppo IV Gamma di UIF.