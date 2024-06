Andrea Monteleone nuovo presidente di Anie Sicurezza

Cambio al vertice di Anie Sicurezza, parte di Federazione Anie. Nell’ultima Assemblea dei soci, l’Associazione ha eletto alla presidenza Andrea Monteleone, in carica per il biennio 2024-2026, attualmente Segment Develoment Manager Emea per il mondo delle Infrastrutture Critiche di Axis Communications, Canon Group. Dal 2018, Monteleone ha ricoperto in Anie Sicurezza, la carica di Vvce presidente e di membro del Board.

In occasione dell’elezione, Monteleone ha presentato le Linee programmatiche che intende sviluppare nel suo mandato, incentrate sui seguenti obiettivi: promuovere un nuovo concetto di “base associativa”, favorendo il passaggio da una idea di “associarsi per consuetudine” all’associarsi “per contribuire alla crescita” dell’Associazione così da raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi; rinforzare e sviluppare attività istituzionali, ancora più qualificanti e promotrici di una maggiore e migliore competitività delle Aziende associate. Ancora, influenzare ed educare il mercato verso la qualità e la professionalità stimolando il confronto e il dialogo aperto fra gli associati; implementare la consapevolezza che il contesto normativo europeo sta imponendo una forte accelerazione all’evoluzione del mercato. Regolamenti Europei come CRA (Cyber Resilience Act), NIS2 (Network and Information Security, v2) e Critical Entities Resilience Act, per citarne alcuni, hanno già cambiato e cambieranno ancora di più nel futuro prossimo il modo in cui tutta la filiera dovrà guardare al mondo della sicurezza nella sua accezione più ampia. Tra i temi prioritari dell’agenda del neo eletto Presidente anche le iniziative per incentivare e strutturare nuove collaborazioni industriali, facendo sistema tra gli associati al fine di dare risposte proattive ed efficaci alle sfide che il mercato ed il contesto attuale impongono. Infine spingere all’internazionalizzazione, attraverso specifiche azioni che rendano ancora più visibile ed appetibile il valore espresso dalle Aziende associate in ambito internazionale.