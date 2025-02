Andrea Nuzzi nuovo direttore del Business di Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti comunica che dal prossimo 1° marzo Andrea Nuzzi sarà il nuovo Direttore del Business. A Nuzzi andranno le responsabilità su imprese, istituzioni finanziarie e infrastrutture. Nuzzi, in Cassa dal 2016 dove ricopre attualmente il ruolo di Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie, è laureato alla Luiss in Economia e Commercio e ha maturato precedenti esperienze manageriali in McKinsey, Consiglio degli Esperti del Dipartimento del Tesoro (MEF), ExxonMobil e Banca Popolare di Bari. Nel nuovo incarico, Nuzzi risponderà all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cdp, Dario Scannapieco.