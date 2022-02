Andrea Parisi è il nuovo Ceo di Aon Italia

Andrea Parisi è il nuovo Ceo di Aon in Italia. Nato nel 1966 a Sorengo, nella Svizzera italiana, dopo la laurea in Economia aziendale alla Bocconi, comincia il suo percorso professionale alla 3M Italia nella divisione healthcare. Nel 1994 ha inizio la sua carriera nel brokeraggio assicurativo nel gruppo Marsh, dove ricopre vari ruoli, tra cui quello di direttore della divisione enti pubblici e di membro del comitato esecutivo. Nel 2004 fa il suo ingresso in Aon come direttore commerciale per il settore delle aziende private e degli enti pubblici, per poi assumere gli incarichi di area manager dell’ufficio di Milano, direttore generale e amministratore delegato.