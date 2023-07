Andrea Rampini presidente della sezione Autobus di Anfia

Nel quadro della nuova governance di Anfia, Andrea Rampini, Amministratore Delegato di Rampini Carlo Spa, è stato nominato Presidente della Sezione Autobus dell’Associazione.

Il comparto della mobilità collettiva sta oggi vivendo una fase di profonda trasformazione.

Gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione proposti dalla Commissione europea – autobus urbani a zero emissioni dal 2030 – devono necessariamente coniugarsi con una realistica transizione energetica della mobilità pubblica, che deve poter contare su strumenti di supporto agli investimenti produttivi e alle attività di Ricerca&Innovazione nelle nuove tecnologie.

“La conferma della Rampini Carlo Spa, nella mia persona, come rappresentante della sezione Autobus è per la nostra azienda motivo di orgoglio – ha affermato il neo presidente.

La filiera dell’autobus sta affrontando oggi numerose sfide, dalle normative molto stringenti guidate dal processo di decarbonizzazione, fino ad arrivare alle normative tecniche di miglioramento e modernizzazione in vigore già dal 2024 e che avranno un impatto estremamente significativo.

Allo stesso tempo, ha però difronte una serie di opportunità come non accadeva da tempo, come il PNRR e i relativi fondi che offrono la possibilità di velocizzare la transizione energetica grazie alle spinte verso l’Elettrico e la tecnologia Idrogeno.

Sfide ed opportunità della transizione rappresentano un impegno notevole per le aziende della filiera. Al loro fianco e per il loro sostegno dedicherò le mie competenze ed il mio

impegno a rappresentare gli associati della sezione autobus di ANFIA”.

Andrea Rampini succede a Fabio Magnoni, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti di ANFIA e delle aziende associate per il lavoro svolto in rappresentanza della filiera produttiva italiana degli autobus.