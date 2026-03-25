Andrea Reggiani assume la direzione del settore Motorsport di Lamborghini

Lamborghini ha annunciato oggi che Andrea Reggiani assumerà l’incarico di Head of Motorsport, supervisionando tutte le aree della divisione racing della Casa di Sant’Agata Bolognese a livello internazionale. L’ingegnere italo-svizzero, che vanta una significativa esperienza, riporterà direttamente a Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini. Nel corso della sua carriera Reggiani ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in vari ambiti, contribuendo allo sviluppo commerciale e strategico dei progetti delle aziende e dei brand con cui ha collaborato in precedenza. Nel suo nuovo incarico Reggiani sarà responsabile dello sviluppo delle vetture da competizione Lamborghini e della gestione commerciale delle attività motorsport, inclusa la piattaforma globale del Lamborghini Super Trofeo, in Europa, Asia e Nord America, e il programma GT3 Customer Racing.