Andrea Romoli (Tg2) vince il premio Acqui Storia

È stato assegnato ad Andrea Romoli, inviato del Tg2, il Premio Acqui Storia, per la sezione La Storia in tv (insieme a Marco Mondini). Il riconoscimento a Romoli e al Tg2 è per il documentario “Il Milite Ignoto” andato in onda nella rubrica storica Tg2 Dossier. “È un motivo di grande soddisfazione il riconoscimento al lavoro di Andrea Romoli su un tema, quale il Milite Ignoto, che richiama alti ideali etici e morali, riferito a una pagina fondamentale della storia nazionale”, ha commentato il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. “Ancor più significativo che questo premio in passato sua stato conferito a grandi giornalisti, uno per tutti Piero Angela”, aggiunge Sangiuliano.