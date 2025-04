Andrea Sironi e Philippe Donnet, Generali conferma i vertici

Viene eletto il nuovo consiglio d’amministrazione di Generali, composto da 13 membri, che resta in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2027, con il relativo compenso stabilito.

La lista presentata da Mediobanca – la lista di maggioranza – ottiene il 52,38 per cento dei voti.

La lista presentata dall’azionista VM2006 – la prima lista di minoranza – ottiene il 36,85 per cento dei voti.

La lista presentata da diversi OICR sotto l’egida di Assogestioni – la seconda lista di minoranza – ottiene il 3,67 per cento dei voti.

Dalla lista di maggioranza vengono eletti:

Andrea Sironi (indicato come presidente indipendente),

(indicato come presidente indipendente), Clemente Rebecchini,

Philippe Donnet (indicato come amministratore delegato),

(indicato come amministratore delegato), Luisa Torchia,

Lorenzo Pellicioli,

Clara Furse,

Antonella Mei-Pochtler,

Patricia Estany Puig,

Umberto Malesci,

Alessia Falsarone.

Dalla prima lista di minoranza vengono eletti: