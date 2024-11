Andrea Sironi (Generali) e Andrés Arizkorreta (Caf) ricevono a Madrid il Premio Tiepolo 2024

Andrea Sironi, presidente di Assicurazioni Generali, e Andrés Arizkorreta, presidente di CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), sono stati insigniti del Premio Tiepolo. Dal 1996, il premio riconosce la carriera di personalità spagnole e italiane di successo in campo economico e imprenditoriale e il loro contributo al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi.

La cerimonia di consegna del prestigioso premio, assegnato congiuntamente dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis) e dalla Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), sotti gli auspici dell’Ambasciata d’Italia, si è svolta a Madrid, presso il Palazzo Amboage, sede della rappresentanza diplomatica della Repubblica Italiana, alla presenza di numerosi esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale di entrambi i Paesi. In particolare, all’evento hanno partecipato l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, la segretaria di Stato al Commercio del Governo spagnolo, Amparo López Senovilla, l’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández Palacios Martínez, i presidenti della Ccis, Marco Pizzi, e Ceoe, Antonio Garamendi, il vicepresidente di Confindustria e presidente del Movimento dei Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano, e il presidente della Ceaje (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios), Fermín Albaladejo.

Alla giornalista e conduttrice televisiva Laila Jimenez è spettato il compito di aprire la cerimonia di premiazione, sottolineando la carriera di successo dei vincitori e il loro contributo al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna. In particolare, ricordando le motivazioni che hanno spinto la giuria ad assegnare il premio ai due imprenditori protagonisti della serata, ha evidenziato il ruolo di Arizkorreta e dell’azienda da lui presieduta nella modernizzazione e nella coesione del settore dei trasporti nelle principali regioni italiane, promuovendo una mobilità più pulita e sostenibile e raggiungendo una maggiore efficienza energetica. Ha inoltre sottolineato il lavoro svolto da Andrea Sironi nel consolidare Assicurazioni Generali come uno dei principali attori del mercato assicurativo in Spagna, dove la compagnia è presente dal 1834.

“Interscambio e investimenti bilaterali importanti sono il frutto di relazioni di lunga data, che coltivano una fiducia imprenditoriale reciproca e duratura”, ha dichiarato l’Ambasciatore Buccino Grimaldi, aggiungendo che “i premiati di quest’anno sono emblematici in questo senso: storie di successo che rafforzano in modo significativo le relazioni economiche tra Italia e Spagna”.

Da parte sua, il presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, si è congratulato con “due persone che lavorano da molti anni per costruire questo ponte bidirezionale tra le aziende spagnole e italiane, in modo che i nostri tessuti imprenditoriali siano in grado di unire ancora più forze“.

Il presidente della Ccis, Marco Pizzi, ha sottolineato che “i due premiati rappresentano perfettamente i valori fondamentali che sono alla base delle strette relazioni economiche e commerciali tra Spagna e Italia e che si riflettono nel Premio Tiepolo: fiducia e riconoscimento“.

Andrea Sironi, nato a Milano nel 1964, è presidente del Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali dal febbraio 2022. Laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano, nel corso della sua carriera presso questa istituzione è stato Rettore, Prorettore alle Relazioni internazionali, Dean della Scuola Graduate e direttore della Divisione Ricerca della SDA Bocconi. La sua attività di ricerca si è concentrata sulla misurazione e la gestione dei rischi nelle istituzioni finanziarie e la regolamentazione dei mercati e delle istituzioni finanziarie, pubblicando numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali, nonché diversi libri di riferimento in Italia e a livello internazionale. Durante la sua presidenza, Assicurazioni Generali ha rafforzato la sua presenza a livello globale, consolidando la propria posizione come una delle maggiori compagnie assicurative e di asset management del mondo, con attività in oltre 50 Paesi e una raccolta premi che ha raggiunto gli 82,5 miliardi di euro nel 2023. All’inizio di quest’anno, Generali ha completato l’acquisizione di Liberty Seguros in Spagna, Portogallo e Irlanda, un’operazione del valore di circa 2,3 miliardi di euro. Grazie a questa acquisizione, la compagnia è salita al quinto posto nel segmento Non Vita in Spagna, ha rafforzato la sua posizione di secondo operatore in Portogallo ed è entrata nel mercato irlandese tra i primi 10 assicuratori Non Vita. “È un onore ricevere questo premio che riconosce l’importante contributo di Generali alla società e all’economia spagnola. È un mercato storico per noi, attualmente il quarto più importante per il Gruppo Generali – ha dichiarato Sironi -. Oggi vorrei esprimere, a nome di tutti coloro che fanno parte di Generali, la nostra solidarietà alla Spagna e in particolare alle persone che stanno soffrendo tanto per la terribile catastrofe di Valencia“.

Quest’anno Generali celebra il 190° anniversario del suo arrivo in Spagna, essendo una delle compagnie italiane con più lunga presenza nel Paese e uno dei principali attori del mercato assicurativo. In Spagna, il gruppo ha quasi 3.000 dipendenti e una delle più grandi reti di consulenti, con oltre 1.600 uffici e 10.000 consulenti attivi.

Andrés Arizkorreta García (San Sebastián, 1956) è presidente di Caf (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) dal dicembre 2015. Laureato in Economia e commercio presso l’Università di Deusto, è entrato in CAF nel 1980 e ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nell’azienda, tra cui quella di amministratore delegato, tra il 2006 e il settembre 2021. “Questo premio è motivo di orgoglio per me e per tutti coloro che fanno parte del Gruppo CAF, in quanto è un riconoscimento del contributo dell’azienda alle relazioni commerciali e imprenditoriali tra Spagna e Italia”, ha dichiarato il Presidente di CAF nel suo discorso. Durante la sua presidenza, Caf è riuscita a consolidare la sua posizione di punto di riferimento globale nella mobilità urbana e interurbana e ha rafforzato la sua posizione di leadership nel mercato italiano, dando un contributo significativo alla trasformazione del trasporto urbano verso un modello più efficiente e sostenibile. La presenza di CAF in Italia è cresciuta significativamente negli ultimi anni, con l’aggiudicazione di contratti chiave per la fornitura e la manutenzione di tram, unità di reti metropolitane, nonché autobus a idrogeno ed elettrici, in città come Roma, Palermo, Napoli, Venezia, Cagliari, Milano e Catania. Particolarmente degni di nota sono i due più recenti accordi firmati quest’anno a Bologna e a Roma, per un volume complessivo di 200 milioni di euro. A Bologna, CAF si è aggiudicato un Contratto Quadro per la fornitura e la manutenzione di tram; a Roma, ha esteso la collaborazione con l’operatore ATAC S.p.A. estendendo il contratto per la fornitura della nuova flotta tranviaria della capitale italiana.

Lancio del Premio Empresa Joven

Al termine della cerimonia, l’Ambasciatore italiano e i presidenti della Ccis e della Ceoe hanno preso la parola per annunciare ufficialmente il lancio del “Premio Empresa Joven” (Premio Impresa Giovane). Questo premio mira a riconoscere e sostenere le iniziative imprenditoriali di giovani imprenditori italiani e spagnoli che si distinguono per la loro rilevanza e innovazione.

Durante la cerimonia sono state consegnate targhe di riconoscimento a Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, di cui ricopre anche la carica di vicepresidente, e a Fermín Albaladejo, presidente della Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Emmpresarios (Ceaje). Entrambe le istituzioni collaboreranno attivamente alla gestione di questo nuovo premio. L’Ambasciatore Buccino Grimaldi ha sottolineato la sua soddisfazione per il riconoscimento attribuito alla CEAJE e a Giovani Imprenditori – che apre, per la prima volta dopo quasi tre decenni, il Premio Tiepolo alle giovani generazioni – nella convinzione che “i solidi e storici legami economico-commerciali tra i due Paesi hanno bisogno del costante apporto di nuova linfa per continuare a prosperare per molti anni a venire”.

Premiati nelle edizioni precedenti

I precedenti vincitori del Premio Tiepolo sono stati: Alejandra Kindelán (Associazione Bancaria Spagnola), Gian Maria Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), José Bogas (Endesa), Luigi Ferraris (Ferrovie dello Stato Italiane), José Manuel Entrecanales (Acciona), Francesco Starace (Enel), Antonio Llardén (Enagás), Marco Alverá (Snam), Antonio Hernández Callejas (Ebro Foods), Luigi Lana (Reale Group), Antonio Huertas (Mapfre), Urbano Cairo (Rcs Mediagroup), Francisco Reynés (Abertis e Cellnex Telecom), Francesco Monti (Esprinet), Juan Rosell (Ceoe), Alfredo Altavilla (Fca), Re Emerito Juan Carlos (edizione speciale del premio per la celebrazione del Centenario della Ccis), Juan Miguel Villar Mir (Ohl), Pietro Salini (Salini Impregilo), Borja Prado (Endesa), Alberto Bombassei (Brembo), Antonio Vázquez (Iberia), Gilberto Benetton (Autogrill), Enrique Cerezo (Atlético de Madrid), Massimo Moratti (Internazionale di Milano), César Alierta (Telefónica), Fulvio Conti (Enel), José Manuel Lara Bosch (Antena 3), Paolo Vasile (Tele 5), José Manuel Martínez (Mapfre Group), Antoine Bernheim (Generali), Jesús Salazar (Sos Group), Francesco Morelli (Istituto Europeo di Design), Rodrigo Rato (Fondo Monetario Internazionale), Mario Monti (Università Bocconi), Florentino Pérez (Real Madrid), Luca Cordero di Montezemolo (Ferrari), Alfonso Cortina (Repsol YPF), Vittorio Mincato (Eni), Gabriele Bugio (NH Hotels), José Vilarasau (La Caixa), Pier Luigi Fabrizi (Monte dei Paschi di Siena), Marco Tronchetti Provera (Pirelli), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Luciano Benetton (Edizione Holding), Luis Alberto Salazar-Simpson (Auna), Giovanni Agnelli (Fiat), José Ángel Sánchez Asiaín (Fondazione Bbva), Luis Ángel Rojo (Banca di Spagna), Antonio Fazio (Banca d’Italia), José María Cuevas (Ceoe), Giorgio Fossa (Confindustria), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) e Cesare Romiti (Fiat).