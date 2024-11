Maserati ufficializza una doppia nomina strategica per il mercato nordamericano: Andrea Soriani diventa general manager di Maserati North America a partire dal 18 novembre, mentre Nicole Longhini assume il ruolo di director of Marketing dal 4 novembre. Questi incarichi puntano a consolidare la crescita del marchio di lusso italiano in una delle sue aree di mercato più importanti.