Andrea Viliani alla guida della piattaforma digitale del patrimonio culturale italiano

ROMA – Andrea Villani è stato nominato curatore e coordinatore della DHGP – Digital Heritage Gateway Platform, l’iniziativa strategica del Ministero della Cultura che punta alla creazione di un vero e proprio metaverso museale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

La nomina è stata comunicata dalla Direzione Generale Musei, che coordina il progetto. L’obiettivo della piattaforma è sperimentare nuove forme di conservazione, fruizione, narrazione e valorizzazione digitale dei beni culturali, favorendo modalità innovative di accesso e partecipazione ai contenuti museali.

Un metaverso per i musei italiani

La Digital Heritage Gateway Platform nasce con l’intento di ampliare l’accessibilità al patrimonio culturale italiano e promuovere il dialogo tra collezioni museali e linguaggi delle arti e delle culture contemporanee.

Il progetto prevede anche attività di ricerca, programmi per il pubblico, opere e installazioni artistiche pensate per valorizzare sia il patrimonio archeologico e storico-artistico sia quello contemporaneo conservato nei musei afferenti alla Direzione Generale Musei.

L’iniziativa si inserisce nel solco della mostra-manifesto “Le fiabe sono vere… Storia popolare italiana”, co-curata da Viliani insieme al direttore generale musei Massimo Osanna presso il Museo delle Civiltà di Roma.

Il percorso professionale

Storico dell’arte e curatore, Andrea Villani ha ricoperto negli anni numerosi incarichi di rilievo nel panorama museale italiano.

È stato curatore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dal 2005 al 2009, quindi direttore della Fondazione Galleria Civica – Centro di Ricerca sulla Contemporaneità di Trento tra il 2009 e il 2012.

Dal 2013 al 2019 ha guidato il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina – Madre di Napoli, mentre nel 2020-2021 è stato direttore del Centro di Ricerca del Castello di Rivoli.

Dal 2022 al 2026 ha diretto il Museo delle Civiltà di Roma ed è inoltre curatore del programma “Pompeii Commitment. Materie Archeologiche / Archaeological Matters” promosso dal Parco Archeologico di Pompei.

Con il nuovo incarico alla guida curatoriale della piattaforma digitale del Ministero della Cultura, Viliani sarà chiamato a sviluppare nuove strategie di narrazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano nell’ambiente digitale, integrando ricerca, arte contemporanea e innovazione tecnologica.