Andrea Zocchi entra in Deliveroo Italia come managing director

Deliveroo Italia annuncia la nomina di Andrea Zocchi come managing director, con effetto immediato. Zocchi subentra a Matteo Sarzana e dirige il team italiano da Milano, in un mercato in cui l’azienda è presente in 1.800 Comuni e raggiunge oltre 40 milioni di consumatori potenziali. Zocchi vanta una carriera di tutto rispetto:

Direttore generale di Esselunga.

Ceo di Everli, piattaforma leader nel grocery delivery.

, piattaforma leader nel grocery delivery. Consigliere di amministrazione di Bauli, GoVolt e Distillerie Fratelli Branca.