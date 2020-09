Anelli donne: idee e spunto per lo shopping

Accessori e anelli donne: una breve panoramica sulle nuove tendenze

Gli anelli hanno il dono di rendere la mano più fine: essi allungano otticamente la figura delle dita e valorizzano lo stile complessivo di chi li indossa. Ma quali sono gli anelli da donna più in voga al momento?

Se siete interessati a conoscere le proposte più interessanti del momento circa gli anelli per lei, vi consigliamo di dedicare qualche minuto alla lettura dell’articolo che segue.

Nelle prossime righe abbiamo raccolto un po’ di spunti da prendere in considerazione durante una seduta di shopping terapeutico online.

Di sotto, tante idee per le vostre compre autunnali.

Anelli per donne: i modelli più amati del momento

Farsi ammaliare da questa tipologia di accessori, che cinge le dita e le raffina, è molto facile. Gli anelli sono del resto dettagli cari sia agli uomini che alle donne, anche se l’immaginario collettivo li vuole maggiormente legati a questa seconda categoria.

Quali sono quelli da favorire secondo i trend del momento?

Ecco una lista.

1. Anelli componibili

Il mercato dedicato agli anelli da donna vede una predilezione per gli anelli componibili, che trionfano su tutti gli altri modelli. Come è possibile vedere dalle riviste di moda e dalle collezioni proposte dai brand di gioielleria più in voga, sono gli anelli in fasce ad essere quelli favoriti al momento. Tale scelta, pur essendo molto elegante, si addice ai look più audaci e pop.

2. Anello con sigillo

Volendo puntare ad una scelta più classica, invece, investire sull’anello con sigillo è sempre una scelta azzeccata. Conosciuto anche come anello Chevalier, l’accessorio ha una storia molto antica: nel medioevo veniva utilizzato dai nobili per sfoggiare lo stemma di famiglia, mentre negli anni ‘90 furono i rapper a riportarlo in voga. Indossare gli anelli da donna a sigillo è oggi una scelta con un’accezione diversa, che si colloca a metà strada tra il bon ton e il moderno.

3. Anelli donna eccentrici

La regola del momento, a proposito di accessori e anelli donna, è esagerare. Questa inclinazione per l’estrosità si traduce in un trend che privilegia i gioielli solo se coloratissimi e originali nella fantasia. La ricercatezza può manifestarsi attraverso un design moderno, dalle geometrie improbabili, oppure in temi stilistici mai sperimentati: una tendenza particolarmente diffusa, negli ultimi tempi, è rappresentata dagli accessori con raffigurazione faunistiche. I gioielli e anelli donna con gli animaletti ultimamente sembrano spopolare.

Come indossare gli anelli donna secondo gli ultimi trend

Secondo gli ultimi trend, il modo giusto di indossare gli anelli da donna quest’autunno è ricoprendo tutte le dita. L’amore per l’eccesso e per la stravaganza, promossi dalle ultime mode, si manifestano anche in queste piccole scelte di stile, all’apparenza trascurabili e sottilmente accennate. Fa eccezione l’anello a sigillo, che invece andrebbe indossato in solitaria, così come i gioielli preziosi. Un anello di fidanzamento, ad esempio, non va mai affiancato ad altri, che rischierebbero di eclissare l’importanza del messaggio che porta con sé.