Angam a Caserta: un convegno con esperti su PNRR e futuro del Mezzogiorno

Un pomeriggio di confronto e riflessione sul futuro del Mezzogiorno, tra sostenibilità, sviluppo economico e innovazione. È in programma per sabato 12 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, nella Sala “Farnese” del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, il convegno organizzato dall’Angam, Associazione Nazionale Gestori Ambientali, dal titolo: “Pnrr, Zes Unica e finanza sostenibile: luci ed ombre del nuovo paradigma per lo sviluppo del territorio e delle piccole medie imprese del Mezzogiorno”. Il convegno si inserisce nell’ambito della VII Edizione del Premio “Azienda Green 2025” assegnato alle imprese che si sono distinte per attività e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, che sono innovativi e che hanno raggiunto positivi effetti economici e occupazionali. La premiazione delle aziende selezionate avverrà al termine del convegno. Nell’ambito dell’evento saranno illustrate le iniziative istituzionali messe in campo al fine di favorire lo sviluppo del territorio e delle PMI del mezzogiorno in tutte le sue sfaccettature, con senso critico costruttivo, e porre le basi partecipative per i decisori politici. Infatti, affinché tale cambiamento si inneschi con successo, occorre lavorare per un quadro di agevolazioni dell’economia circolare e della transizione ecologica e digitale che ha regolamentazione, strumenti fondati sul mercato, ricerca e innovazione, incentivi e scambio di informazioni, il tutto finalizzati a ridurre il divario territoriale ed imprenditoriale tra Nord e Sud. Grazie alla presenza di esperti e rappresentanti delle istituzioni si forniranno alcuni dati per una riflessione sul contesto operandi di riferimento e sulle sfide future. Ad aprire i lavori sarà Antonio Borbone, presidente dell’Associazione Nazionale Gestori Ambientali, che ricoprirà anche il ruolo di moderatore e relatore dell’evento. Previsti gli interventi del deputato Gimmi Cangiano, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera; il generale di brigata dei carabinieri Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la bonifica dei siti inquinati delle province di Napoli e Caserta; del colonnello Pasquale Starace, comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli; dell’avvocato Giuseppe Romano, coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica del Mezzogiorno; del dottor Antonello Barretta, direttore generale del Settore Ambiente della Regione Campania; del professor Francesco Di Maria, docente all’Università degli Studi di Perugia; dell’avvocato Marco Letizi, consulente delle Nazioni Unite e della Commissione Europea, esperto di compliance Esg. L’organizzazione è a cura di Antonio Borbone, responsabile del Progetto Speciale, con il supporto di Pietro Borbone, Assunta Giannini e Antonella Borbone.