Angela Baraldi, il “3021 Live” nel cortile del Castello di Ferrara

Roma, 28 mag. (askanews) – Il 15 giugno Angela Baraldi sarà in concerto nel Cortile del Castello di Ferrara nell’ambito di “3021 Live”, il tour per presentare dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile.

In occasione di questo live, inserito nel programma del festival Ferrara sotto le stelle, Angela Baraldi sarà accompagnata sul palco da Federico Fantuz (chitarra), Andrea Zucchi (Sax Baritono) e Tim Trevor Briscoe (Clarinetto e Sax Tenore).

Il tour “3021 LIVE”, iniziato a febbraio e organizzato da Locusta, farà tappa anche a Bibbona (Livorno) il 20 giugno e il 24 luglio a Genova (Villa Bombrini) per il Lilith Festival

I biglietti per il concerto di Ferrara sono disponibili in prevendita su www.ferrarasottolestelle.it.