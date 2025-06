Angela Celentano, nuove indagini su scomparsa e ‘pista turca’

(Adnkronos) – La “pista turca” non è ancora esaurita, il giudice dispone nuove indagini sulla scomparsa di Angela Celentano. Nella giornata di oggi, il gip del tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha infatti deciso di disporre nuove indagini in Turchia sulla scomparsa della bimba svanita nel nulla il 10 agosto 1996 mentre era in gita con la famiglia sul Monte Faito, a Vico Equense.

Il pm Giuseppe Cimmarotta aveva chiesto l’archiviazione del caso, visto che la pista turca era già stata percorsa senza successo e archiviata nel 2011. Inoltre, le nuove indagini tecniche e scientifiche avevano escluso la corrispondenza dei tratti somatici tra la ragazza ritratta in una foto e Angela. Delle nuove indagini è stata avvisata la famiglia Celentano, assistita dagli avvocati Enrica Visconti e Luigi Ferrandino.