Angela Hewitt per Francesca Martini: la prima volta al San Carlo della celebre pianista canadese

La celebre pianista canadese sarà per la prima volta sul palcoscenico del Lirico di Napoli. Tra le più apprezzate interpreti della scena pianistica internazionale, Angela Hewitt propone un programma che si snoda tra Barocco, Classicismo e Romanticismo. Apre la “Chaconne in sol maggiore”, HWV 435 di Georg Friedrich Händel, poi seguita dalla “Sonata in do minore”, K 457 di Wolfgang Amadeus Mozart. E ancora la “Suite francese n. 5 in sol maggiore” di Johann Sebastian Bach, per poi chiudere con la “Variazioni e fuga su un tema di Händel, op. 24” di Johannes Brahms.

Promuove la serata Nana Ets, un’associazione nata per portare avanti l’eredità intellettuale e spirituale di Francesca Martini, scomparsa a soli quattordici anni a causa di una leucemia mieloide acuta. L’associazione si impegna a sostenere la ricerca scientifica a livello internazionale, con un particolare focus sulle leucemie e le malattie rare. Promuove, inoltre, progetti volti a valorizzare e supportare giovani talenti nei settori dell’arte, della scienza, della cultura.

Il costo della serata va dai 60 euro delle poltrone ai 25 della balconata. C’è, inoltre, la possibilità di acquistare formule speciali che includono la cena con l’artista. I biglietti sono acquistabili online o presso la biglietteria del Teatro di San Carlo.

L’evento vede il patrocinio del Comune di Napoli, insieme all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi di Napoli Federico II e Stazione Zoologica Anton Dohrn. Ha ricevuto il sostegno di Intesa Sanpaolo e Tangenziale di Napoli.