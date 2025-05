Angela Merkel in visita a Villa San Michele: “Un luogo meraviglioso a cui auguro ogni successo”

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha visitato Villa San Michele a Capri giovedì 8 maggio a mezzogiorno. Accompagnata dal marito e da alcuni amici, la Merkel è arrivata direttamente dal porto di Marina Grande per visitare la dimora del medico e scrittore svedese Axel Munthe.

Nonostante un abbigliamento informale, la presenza dell’illustre ospite non è sfuggita ai numerosi turisti presenti nella villa. La Merkel è stata accolta dallo staff del museo e ha partecipato a una visita guidata attraverso le stanze, la loggia delle sculture e il giardino.

Kristina Kappelin, soprintendente della villa, era assente in quanto si trovava a Stoccolma per celebrare, insieme alla principessa ereditaria Victoria di Svezia, il centenario dell’Istituto Svedese a Roma.

“Nonostante non sia riuscita a essere presente, sono felice che un personaggio di spicco come Angela Merkel abbia scelto di includere nel tour caprese anche Villa San Michele. Spero che leggendo il famoso best seller di Axel Munthe, possa presto desiderare di tornare a trovarci.”, ha commentato Kristina Kappelin.