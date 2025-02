Angeli e algoritmi: a Napoli l’Intelligenza Artificiale abbraccia l’Umanità

Come non sentirsi attratti da un master che parla al cuore della macchina? Per chi è cresciuta amando la filosofia grazie a Luciano De Crescenzo, l’ingegnere che parlava di anime e di amore, l’idea di un’intelligenza artificiale con un’anima è irresistibile. “Siamo tutti angeli con un’ala soltanto: possiamo volare solo abbracciati”, scriveva De Crescenzo, un invito a riflettere sull’importanza della collaborazione e dell’umanità. E in effetti, “Va’ dove ti porta il cuore”, ammoniva Susanna Tamaro, quel cuore che ci conduce sovente in luoghi inattesi, dove l’innovazione tecnologica si fonde con la humanitas. Presso l’Università Federico II di Napoli ha preso vita da qualche anno un progetto singolare: il primo master che addestra le macchine a “parlare con il cuore”.” Il master che tocca le corde emotive delle macchine: il Master in Human-Centered Artificial Intelligence (HCAI). In un’epoca in cui l’IA sta ridisegnando il nostro mondo, questo master si propone di formare individui capaci di impiegare l’Intelligenza Artificiale per soddisfare le esigenze umane. Come afferma il professor Carlo Sansone, coordinatore del Master HCAI, l’obiettivo primario è “rafforzare la capacità di applicare i Sistemi di Intelligenza Artificiale al soddisfacimento dei bisogni degli esseri umani”. Napoli, nova spes nel panorama delle startup innovative nel settore dell’IA, in particolare nei campi dell’agricoltura e dell’ambiente, sottolinea l’importanza di una formazione capillare per garantire un utilizzo consapevole e sicuro dell’IA.

L’Europa, leader nel campo della regolamentazione dell’IA, pone l’etica al centro dello sviluppo tecnologico. La consapevolezza dell’uso responsabile dell’IA è imprescindibile, e il Master HCAI si impegna a formare professionisti che comprendano e applichino i principi etici nella progettazione e nell’implementazione di sistemi di IA.

Il Master HCAI è un esempio lampante di come l’IA possa essere sviluppata ponendo l’essere umano al centro. I requisiti per l’ammissione al master ricercano individui con una solida base tecnologica, interesse per l’innovazione e sensibilità verso l’etica. Con il professor Sansone, con il quale si parlerebbe parlare per ore, abbiamo affrontato diverse tematiche, come la sicurezza dei dati e la formazione dei cittadini, aspetti cruciali per un futuro in cui l’IA sia realmente al servizio dell’umanità.

«Sicuramente è fondamentale… va fatta anche molta formazione per evitare fondamentalmente che magari i dati certificati viaggino in maniera sicura… ma magari poi il cittadino gli stessi dati o parte di essi li inserisce in varie piattaforme», avverte Sansone, sottolineando l’importanza di una consapevolezza diffusa nell’utilizzo dei dati.

Alla domanda sulla differenza tra Machine Learning e Intelligenza Artificiale, Sansone chiarisce: «La differenza sta nel fatto che nel caso del Machine Learning stiamo parlando di sistemi che si basano fondamentalmente sull’apprendimento automatico sulla base di esempi… attraverso il Deep Learning questa cosa viene fatta in automatico». E poi c’è l’AI generativa, come Chat GPT: “Le risposte che vengono date dalla macchina sono di fatto indistinguibili da quelle che darebbe un esperto umano… consentono di generare nuovi dati… quello che viene fatto è predire quella che può essere ad esempio la parola più probabile che viene dopo una sequenza di altre parole e fornirla in output”.

Tuttavia, Sansone evidenzia anche gli aspetti negativi dell’IA, in particolare il consumo energetico: “Uno degli aspetti negativi è sicuramente il grosso consumo energetico dei data center”, afferma. Questo solleva importanti questioni sulla sostenibilità dell’IA e sulla necessità di sviluppare tecnologie più efficienti.

In conclusione, il Master HCAI è un passo fondamentale verso un futuro in cui l’IA è al servizio dell’umanità. L’etica, la regolamentazione, la sicurezza, la formazione e la consapevolezza degli impatti ambientali sono i pilastri di questo futuro. Ma dove ci condurrà questo viaggio? Fino a che punto saremo disposti a spingerci nell’integrazione tra intelligenza artificiale e umanità? E soprattutto, saremo in grado di mantenere il controllo su una tecnologia che, potenzialmente, potrebbe superare la nostra stessa comprensione?

“Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce”, scriveva Pascal. E forse, proprio nel cuore di questa sfida, troveremo la chiave per un futuro in cui la tecnologia sarà ancilla dell’uomo, e non domina. Chissà cosa ne penserebbe il professor Bellavista ovvero Luciano De Crescenzo, primo ingegnere-filosofo, che ha reso accessibili a tutti i misteri della filosofia. Forse ci direbbe che, in fondo, l’IA è solo l’ultima delle tante “storie della filosofia napoletana”, un nuovo capitolo in cui l’uomo cerca di dare un senso al mondo che lo circonda, con l’aiuto delle macchine.