Angelina Jolie, denuncia alla Fbi: Picchiata a bordo del jet privato da Brad Pitt

Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di averla aggredita fisicamente e insultata dopo un acceso scontro a bordo di un jet privato. L’episodio, che sarebbe avvenuto nel 2016 durante il viaggio di ritorno in California della coppia con i loro 6 figli dopo una vacanza, è riportato in un rapporto dell’Fbi fornito alla Cnn da una fonte. L’attrice ha detto che Pitt stava bevendo quando è scoppiata la lite, in seguito a una discussione tra lui e uno dei suoi figli. Pitt “l’ha afferrata per la testa” e “per le spalle”, “l’ha scossa e spinta contro il muro del bagno urlandole diverse cose, tra cui ‘Stai fottendo questa famiglia’”, secondo quanto scritto nel rapporto. Jolie ha riferito agli investigatori che due dei loro figli “erano fuori dalla porta a piangere e hanno chiesto ‘Stai bene mamma?'”. A quel punto Pitt avrebbe urlato: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. E’ pazza”. Questo, secondo quanto raccontato dall’attrice, avrebbe spinto uno dei figli a rispondere: “Non è lei, sei tu, str…”. Da qui la reazione di Pitt, che gli sarebbe corso incontro con fare aggressivo prima di essere fermato da Jolie. L’attrice ha affermato nel rapporto di aver subito lesioni alla schiena e al gomito e ha condiviso una foto della ferita al gomito con l’Fbi.

Nel rapporto sono incluse fotocopie in bianco e nero delle foto, nonché pagine scritte a mano, presumibilmente dai figli della coppia, contenenti descrizioni del presunto incidente. Jolie ha anche detto nel rapporto che Pitt ha continuato a bere durante il viaggio. Dopo essere arrivati a Los Angeles, la coppia ha avuto un alterco fisico e l’attore avrebbe impedito a lei e ai bambini di lasciare l’aereo per 20 minuti. Jolie ha chiesto il divorzio subito dopo l’incidente, che non ha avuto risvolti giudiziari. “Tutte le parti hanno convenuto che le accuse penali in questo caso non sarebbero state perseguite a causa di diversi fattori”, si legge nel rapporto, secondo quanto riferito dalla Cnn.