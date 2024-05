Angelina Mango canta “Imagine” in sala stampa a Malmo

“Ci tenevo a dire il mio pensiero a modo mio”

Malmo (Svezia), 10 mag. (askanews) – Angelina Mango nella sala stampa internazionale di Eurovision a Malm canta “Imagine” di John Lennon. “Sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole. Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me che vivono di musica e parlano con la loro musica e che condividono lo stesso sogno”, ha detto prima di esibirsi accompagnata solo da una chitarra, “mi sono esibita sul palco di Eurovision con il cuore colmo di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere”.