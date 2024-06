Angelina Mango debutta in vetta alla classifica col nuovo album

Milano, 7 giu. (askanews) – poké melodrama (LaTarma Records, distribuito da ADA Music), il primo album di inediti di Angelina Mango, uscito venerdì 31 maggio, è l’album più venduto e ascoltato della settimana, debuttando direttamente alla #1 posizione della classifica FIMI/Gfk.

Con oltre 300 milioni di stream audio e video in una settimana, poké melodrama conta quattro brani (“melodrama”; “la noia”; “che t’o dico a fa’”, “uguale a me” (feat Marco Mengoni) ai vertici nelle chart streaming e radio italiane ed è entrato nelle top chart global e di 23 paesi al mondo. Angelina Mango è l’unica artista italiana ad aver conquistato la #1 nel 2024 in Italia nelle classifiche album FIMI/Gfk, preceduta solo da Taylor Swift.

poké melodrama riassume le diverse anime musicali della cantautrice: è un disco in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. Inoltre, fotografa le diverse sfumature di Angelina, la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi, di indossare con innata naturalezza l’abito dell’urban, le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop fino a spingersi al rap e al drum and bass. In poké melodrama emerge la natura poliedrica di Angelina, la capacità di sperimentare e la volontà di celebrare il valore della complessità di ognuno di noi, facendo appello a tutte le peculiarità che ci caratterizzano.

Questo primo album è figlio di un lavoro di ricerca e di collaborazione, realizzato insieme a professionisti capaci di maneggiare sonorità differenti, per fare emergere quella vastità di elementi che vive in ognuno di noi. La versatilità di Angelina si manifesta a partire dalle collaborazioni e dalle voci con cui ha scelto di presentare questo suo primo lavoro, che spazia tra generi e registri differenti: dal cantautorato con artisti del calibro di Marco Mengoni, fino ad arrivare a Bresh, passando per l’elettronica e l’urban con Dani Faiv e Villabanks, per un album che traccia dopo traccia svela nuovi aspetti inediti della cantautrice.

poké melodrama è un disco in cui non mancano la sperimentazione e la volontà di trovare delle peculiarità sonore attraverso incontri inusuali, infatti hanno contribuito alla ricerca del sound perfetto per questo disco produttori che sono tra le eccellenze del panorama musicale italiano, come Dardust, Edwyn Roberts, Alessandro La Cava, Cripo, Edwyn Roberts, Shune, Andry the Hitmaker, Okgiorgio, Zef, Strage e Cripo. Alla produzione del disco hanno contribuito inoltre anche Antonio Cirigliano – chitarrista di Angelina Mango – e Giovanni Pallotti (E.D.D.), che insieme ad Angelina ne ha curato anche la direzione artistica.

L’uscita di poké melodrama è stata anticipata da melodrama (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il singolo di Angelina Mango scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo. melodrama è un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton, creando un sound coinvolgente e caratteristico. “melodrama” è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni.

Insieme al brano è uscito anche il videoclip per la regia di Simone Peluso, una produzione Borotalco TV. Il videoclip riprende il significato del brano, alle immagini di Angelina immortalata tra le mure domestiche mentre si immagina su un palco sono accostati fotogrammi in cui il sogno si concretizza e Angelina si muove sinuosa ed energica.

L’album (https://angelinamango.lnk.to/pokemelodrama) è disponibile in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato e in formato CD anche nella versione autografata.

Dall’uscita di poké melodrama, Angelina sta incontrando il suo pubblico in una serie di affollatissimi instore, questi i prossimi appuntamenti: il 9 giugno a Quartucciu CA (CC Le Vele Millennium), il 10 giugno a Roncadelle BS (CC ELNÒS Shopping), l’11 giugno a Livorno (CC Parco Levante), il 12 giugno a Corciano PG (CC Quasar Village), il 15 giugno a Venezia (CC Nave De Vero) e il 18 luglio a Palermo (CC Conca D’oro).

Angelina Mango ha rappresentato l’Italia con la noia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, brano con cui si è classificata settima e con cui ha trionfato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.

la noia oltre ad aver raggiunto il triplo disco di platino e aver totalizzato oltre 146 milioni di stream audio/video, dopo le esibizioni di Angelina in occasione di Eurovision a maggio è entrata nella Top200 Global Chart di Spotify e nelle Top Chart e nelle classifiche Viral d’Europa (in paesi come UK, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda e Irlanda), nella top50 di Apple Music in 26 Paesi e nella top50 su iTunes di 18 Paesi nel mondo.

Le performance de la noia sul palco di Malmö sono state viste da oltre 20M di persone tramite i profili ufficiali di Eurovision su IG e TikTok, mentre il suo profilo Instagram nel weekend di Eurovision ha raggiunto una reach record di oltre 6M.

Angelina Mango ha aggiunto un ulteriore tassello al suo percorso con l’uscita de la noia feat. Álvaro De Luna (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music). La collaborazione tra Angelina e il giovane cantautore spagnolo – che vanta oltre 2 milioni di ascoltatori mensili, 13 dischi di platino e numerose hit che hanno raggiunto la vetta delle classifiche radiofoniche in Spagna – nasce dall’incontro dei due artisti in studio a Milano e vede per la prima volta in assoluto Angelina Mango cantare in lingua spagnola. Il brano al suo debutto è stato inserito nelle playlist dedicate alle nuove uscite di Italia, Spagna, Francia, Latino America, Svizzera, India, Bangladesh e Sri Lanka. Insieme a la noia feat. Álvaro De Luna è uscito il videoclip prodotto da Borotalco.tv per la regia di Giulio Rosati.

A coronamento di un anno fatto di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo “European club tour”, prodotto e organizzato da Live Nation.

Una serie di show unici che porteranno Angelina in alcune delle principali città europee. La cantautrice è infatti attesa a Monaco Di Baviera all’Hansa 39 (30 ottobre), a Londra presso la 02 Academy Islington (3 novembre), a Bruxelles presso La Madeleine (4 novembre) e infine a Barcellona al Razzmatazz (11 novembre). Hanno registrato il tutto esaurito i live di Colonia, che a causa della grande richiesta dal Club Bahnhof Ehrenfeld si sposta al club Essigfabrik (1 novembre) con maggiore capienza e di Parigi (9 novembre – Les Etoiles), che raddoppia con una nuova data a Les Etoiles (8 novembre).

Con nove dischi di platino, due dischi d’oro e oltre 500 milioni di stream audio e video in soli dodici mesi, Angelina Mango si è esibita live al Sea Star Festival di Umag (Croazia – 25 maggio) per dare inizio al suo tour nei principali festival in Italia e in Europa che proseguirà al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (UK – 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera – 26 giugno), al Gozo Festival di Santiago De Compostela (Spagna – 6 luglio), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio), al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo – 2 agosto) e infine al Brava Madrid Festival di Madrid (Spagna – 20 settembre).

A ottobre inoltre comincerà “Angelina Mango nei club 2024”, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui le date doppie di Roma all’Atlantico Live (11 e 12 ottobre), di Milano al Fabrique (17 aprile e 26 ottobre) e di Napoli presso la Casa della musica (14 e 15 ottobre), oltre ai live di Molfetta all’Eremo Club (BA, 16 ottobre), Nonantola al Vox Club (MO, 19 ottobre), Venaria Reale al Teatro Concordia (TO, 24 ottobre) e Firenze al Tuscany Hall (21 ottobre); Angelina è inoltre attesa a Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre) e per la terza data a Milano al Fabrique (27 ottobre), dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.