Angelini Academy investe sui giovani: borse di studio per 10 professionisti

Angelini Academy, società di Angelini Industries, ha lanciato un programma internazionale per la formazione di giovani manager con un’esperienza lavorativa di 3 anni: saranno assegnate 10 borse di studio destinate a dieci giovani professioniste e professionisti, interessati a settori in crescita come life-science e robotica industriale, che saranno coinvolti in un percorso formativo internazionale, in aula (all’IE University di Madrid) e on the job (in una delle società operative di Angelini Industries nel mondo). Con un investimento complessivo pari a 1 milione di euro, Angelini Academy finanzierà interamente il percorso formativo (incluse spese di soggiorno) a chi supererà le selezioni e mostrerà un Isee-Ispe inferiore a 50mila euro e il 75% dei costi con un Isee-Ispe superiore ai 50mila euro. Il bando per la candidatura sarà pubblicato venerdì 6 marzo 2026, sui siti di Angelini Academy. “L’attrazione e il coinvolgimento di giovani talenti, insieme allo sviluppo delle loro competenze – osserva Sergio Marullo di Condojanni, ceo di Angelini Industries – sono aspetti cruciali per la crescita del nostro Gruppo”.