Angelini, Alessandra Favilli direttore relazioni esterne e istituzionali

ROMA (ITALPRESS) – Con l’incarico di External and Institutional Relations Director inizia oggi il percorso di Alessandra Favilli in Angelini Holding. La funzione di relazioni esterne e istituzionali e’ nuova nella Holding ed e’ stata istituita nell’ambito di un progetto di riorganizzazione della struttura del gruppo, che controlla Angelini Pharma, Bertani Domains, Fater e Fameccanica, quest’ultime joint venture paritetiche con Procter & Gamble. In questo ruolo, Favilli lavorera’ riportando direttamente al Ceo di Angelini Holding.

Nonostante un percorso universitario scientifico, Favilli inizia a lavorare da subito nella comunicazione attraversando diverse discipline: il giornalismo come collaboratore della pagina milanese del quotidiano La Repubblica, la pubblicita’ e infine le relazioni pubbliche alle quali approda dopo aver frequentato lo “storico” master ISFORP fondato da Aldo Chiappe.

Dopo alcuni anni da imprenditore, entra nel 2003 nel gruppo Publicis, prima come vicepresidente di MS&L e poi come director in Publicis Consultant. Tra il 2006 e il 2007 ha l’incarico di strutturare e organizzare la funzione di comunicazione internazionale in Magneti Marelli Holding. Nel 2008 entra in Hill+Knowlton Strategies come Corporate Communication Director e diventa CEO nel 2015. Favilli e’ vicepresidente di Azione Contro la Fame, ONG internazionale con sedi in Europa e in America.

“Sono orgogliosa di essere parte del percorso di rinnovamento che il gruppo Angelini sta affrontando – commenta – e felice di essere a fianco della nuova generazione di leader aziendali. L’obiettivo della funzione e mio personale, come direttore relazione esterne e istituzionali di Angelini Holding, e’ quello di creare una cultura comune e condivisa tra tutte le aziende del gruppo, operando come centro di competenza e di ispirazione a supporto e a disposizione di tutte le societa’ operative”.

“Il dialogo trasparente con gli stakeholder, siano essi Istituzioni, dipendenti, consumatori, e’ sempre piu’ indispensabile per costruire relazioni di fiducia e collaborazione reciproche. Con l’arrivo di Alessandra – commentano i vicepresidenti Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni – vogliamo inaugurare una nuova stagione per il gruppo, che da un lato sapra’ aprirsi di piu’ al mondo e dall’altro creare i presupposti per un approccio di comunicazione condiviso e comune a tutte le aziende del gruppo”.

(ITALPRESS).

L’articolo Angelini, Alessandra Favilli direttore relazioni esterne e istituzionali proviene da Italpress.