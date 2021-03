“Angelini for Future 2021”, malattie rare: incentivi alla ricerca indipendente

Angelini Pharma e INCIPIT lanciano la prima edizione del bando Angelini for Future 2021 per sostenere progetti di ricerca indipendenti nelle malattie rare.

Il bando è rivolto a sperimentatori europei laureati che lavorano in organizzazioni sanitarie pubbliche o private non profit (università, fondazioni di ricerca e organizzazioni senza scopo di lucro).

L’obiettivo del bando è quello di sostenere la ricerca sul repurposing di farmaci nelle malattie rare o in condizioni con elevate esigenze mediche insoddisfatte nel SNC, con l’obiettivo di identificare e sviluppare nuovi trattamenti con farmaci già disponibili, ma non ancora specificamente studiati nei pazienti affetti da tali malattie.

Le proposte dovrebbero affrontare questioni chiave in sospeso sia in fase preclinica che in fase clinica iniziale.

La durata massima del progetto di ricerca proposto è di 18 mesi.

Angelini stanzia 300.000 euro per finanziare fino a due progetti di ricerca in fase preclinica avanzata o in fase clinica precoce. Un massimo di 100.000 euro è previsto per le proposte che riguardano lo studio preclinico.

La scadenza per la presentazione delle pre-proposte è il 31 marzo 2021.