Angelini Pharma, Amuchina e Infasil passano sotto il controllo di Fater

Dal primo gennaio 2026, sarà effettivo l’accordo che trasferisce il ramo d’azienda comprensivo dei marchi Amuchina e Infasil da Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale parte di Angelini Industries – multinazionale italiana attiva nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo – a Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, leader nel mercato dei prodotti assorbenti per la persona e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa e dei tessuti. Il trasferimento dei marchi Amuchina e Infasil a Fater prevede il pieno coinvolgimento del personale oggi dedicato alla loro gestione, valorizzandone competenze ed esperienza, e assicura la continuità operativa verso mercato e clienti. L’operazione – parte della strategia di sviluppo globale di Angelini Pharma, orientata al rafforzamento del consumer healthcare e agli investimenti in specialty care, in particolare nella Brain Health – offre ai due brand nuove opportunità di crescita grazie alla forte coerenza con il modello operativo e al solido posizionamento di Fater nel mercato consumer, si legge in una nota. Con il passaggio a Fater, Amuchina e Infasil continueranno a far parte del perimetro del gruppo Angelini Industries. Questa operazione apre una nuova fase orientata a una gestione focalizzata e coerente con la natura altamente specializzata del mercato consumer, valorizzando due marchi di grande riconoscibilità.