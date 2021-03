Angelini Pharma “Tachipirina efficace per febbre e dolore”

ROMA (ITALPRESS) – Angelini Pharma in una nota precisa “in merito agli articoli e ai commenti apparsi sui media in seguito alla sentenza del TAR del Lazio contro la nota AIFA del 12 dicembre 2020 relativa al protocollo di gestione a casa dei casi COVID-19” che quest’ultima “non mette in nessun modo in discussione l’efficacia terapeutica e la sicurezza del paracetamolo relativamente alle sue indicazioni come antipiretico e antidolorifico. La sentenza riguarda esclusivamente la libertà prescrittiva del medico di medicina generale per la cura domiciliare del COVID-19”.

“Il paracetamolo, commercializzato da Angelini Pharma con il nome Tachipirina – continua la nota -, è un analgesico e antipiretico ampiamente utilizzato il cui profilo di sicurezza è stato confermato negli anni da numerosi studi clinici. Assunto ai dosaggi consigliati dal medico (adeguati a ridurre la febbre e controllare il dolore) il paracetamolo è un farmaco efficace, con elevato profilo di sicurezza e molto ben tollerato da adulti e bambini. E’ il farmaco antipiretico raccomandato da linee guida nazionali e internazionali per abbassare la febbre nei bambini e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per curare il dolore.

Desideriamo inoltre chiarire che l’utilizzo del nome commerciale Tachipirina in luogo della molecola paracetamolo può risultare scorretto, fuorviante e può indurre il lettore in confusione. In questi casi, Angelini Pharma si trova costretta ad intervenire per ristabilire la correttezza dell’informazione al pubblico”.

