Angelini Pharma, trasferiti a Fater i marchi Amuchina e Infasil

Angelini Industries ha annunciato il trasferimento dei marchi Amuchina e Infasil da Angelini Pharma a Fater, la joint venture con Procter & Gamble. L’operazione rientra in una strategia di razionalizzazione del portafoglio: Angelini Pharma si concentrerà sul core business farmaceutico, mentre Fater rafforza la sua posizione nel mercato consumer.

Amuchina, iconico brand nel settore dei disinfettanti, e Infasil, noto per i prodotti per la cura del corpo, entrano così a far parte di un portafoglio che include anche Pampers, Lines e Ace. Con questa mossa, Fater amplia la propria offerta e sfrutta sinergie su innovazione, distribuzione e marketing.

La decisione conferma la volontà del gruppo di consolidare le proprie attività in modo più mirato ed efficiente, proseguendo il percorso di evoluzione avviato negli ultimi anni.