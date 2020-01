Angelo Carillo & C. rivoluziona l’home style con i tessuti ecofriendly

Dal 1° al 3 febbraio, la Angelo Carillo & C., azienda leader nel settore tessile casa, parteciperà alla seconda edizione di Firenze Home Texstyle, la più importante fiera di biancheria per la casa, tessile per l’arredamento e la nautica in Italia. Presso la Fiera di Firenze, Fortezza da Basso, l’azienda accoglierà gli operatori del settore, presso lo stand F20/G23 nel padiglione Spadolini, piano inferiore.Un grande evento, preannunciato dai numeri della scorsa edizione, che consentirà alla Angelo Carillo & C. di far conoscere ancor di più i suoi brand a livello nazionale ed internazionale, partendo proprio dall’Italia per la realizzazione di nuovi progetti anche oltre confine.All’interno di questo prestigioso scenario l’azienda presenterà in anteprima tutte le novità per l’A/I 2020-21 dei marchi Reevèr, Riviera e Linea Oro.

Ogni collezione è un mondo affascinante, dove stili e colori si intrecciano. Raso, velluto, ecopelliccia e broccato ne esaltano il valore, in un mix di moda e design, con un occhio all’ambiente.Questo mood, per il brand Reevèr, si esprime nei tendaggi biologici, nati da coltivazioni 100% bio, che rispettano gli standard più esigenti di salute, sicurezza e sostenibilità ambientale. I nuovi tessuti in cotone organico sono coltivati senza l’uso di pesticidi e sostanze chimiche, con tecnologie produttive che riducono l’utilizzo di acqua e le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.La collezione trova ispirazione nel ritorno dell’Art Nouveau, nel fascino della vegetazione, selvaggia e misteriosa, nelle geometrie che si contrappongono come specchi riflessi.Tessuti e tendaggi preziosi che esaltano ogni stile di arredamento, personalizzando ogni ambiente della casa e rendendolo armonico ed equilibrato, in chiave eco-chic.Anche per la collezione Riviera è chiaro il rimando all’arte, l’art Decò in questo caso, ispirata al Giappone e alla natura, fatta di foliage e fiori delicati, un tocco esotico reso unico dal mix con stampe animalier, camouflage e geometriche. Lo stile country, autentico must di stagione, si esprime con stampe tartan ed effetto lana che lo rendono materico e caldo. All’interno della collezione presente anche la nuova capsule Reload, composta da tovaglie e accessori per la cucina realizzata interamente con tessuti ricavati da plastica riutilizzata.La continua ricerca e lo sviluppo di prodotti dallo stile originale e tessuti innovativi hanno portato alla realizzazione, anche per Linea Oro, di una collezione ecosostenibile, composta al 100% da tessuti ricavati da bottiglie di plastica riciclate. Una scelta ecofriendly che si combina con lo stile assolutamente unico della collezione, realizzata con tessuti che si mixano per creare spazi rilassanti.Dalla scelta dei colori, a quella dei tessuti soft touch, anche a metro, l’intera proposta esalta il concetto di confort assoluto, in grado di dare agli ambienti della casa una nota delicata e femminile.La Angelo Carillo & C. nasce dall’iniziativa imprenditoriale di Angelo Carillo e, dal 1952, opera nel settore dei tendaggi, della biancheria e dei tessuti d’arredo per la casa. L’attenzione dedicata al cliente, l’innovazione, l’ottimo rapporto qualità‐prezzo e l’ampiezza della gamma dei prodotti hanno portato l’azienda a diventare un punto di riferimento nel settore, in Italia e all’estero, grazie anche allo sviluppo dei suoi tre brand Linea Oro, Riviera e Reevèr e del canale e‐commerce Carillo Home.