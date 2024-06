Angelo Colucci nuovo responsabile della supply chain di Acciaierie d’Italia

Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria annuncia l’ingresso di Angelo Colucci nel management aziendale come responsabile della supply chain “di cui – si legge in una nota – garantirà la gestione attraverso tutti i servizi di logistica”. Al manager viene assegnato anche il presidio dei Servizi Marittimi e del polo logistico di Marghera.

Con questa operazione Acciaierie d’Italia in AS “realizza un presidio unitario e specifico su tutta la catena dei processi relativi a tale settore strategico, anche attraverso il governo della relativa programmazione”.