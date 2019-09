Angelo Covino è nominato presidente onorario dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria. Già agente capo del corpo di Polizia Penitenziaria e funzionario di Cancelleria presso il Tribunale di Napoli, Covino è oggi in forza al Comune di Marano (Napoli). Dipendente pubblico, giornalista pubblicista e praticante avvocato, Covino metterà in campo la sua esperienza nell’associazione proprio per incrementare le attività sul territorio della regione Campania.