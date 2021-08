Angelo Frattolillo di Confagricoltura Avellino, imprenditore, è il nuovo presidente del Gal Irpinia Sannio. Lo ha eletto il consiglio d’amministrazione, che è stato confermato in toto e risulta così composto: Carlo Grillo per il Comune di Chianche, Antonio Ferullo per il Comune di Parolise, Giulio Urciuoli per il Comune di Manocalzati, Antonio Cipriano per Casartigiani Avellino, Pasqualina Carbone per l’azienda omonima e Gian Marco Iantosca per la Pro Loco Candida.