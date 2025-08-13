Angelo Marino e Monetti orologi: nell’associazione “I Centenari” due nomi eccellenti del made in Naples

L’associazione I Centenari, che da più di vent’anni rappresenta in tutta Italia le aziende storiche familiari eccellenti, si arricchisce di tre nuovi membri (due dei quali napoletani) “che – si legge in una nota – hanno superato il vaglio della Commissione deputata a verificare il possesso dei requisiti richiesti a partire dalla documentazione originale che ne attesti la data di nascita per continuare con l’essere stati sempre gestiti dalla stessa famiglia. Non si tratta quindi di un marchio storico ma di un’attività storica, che rifletta cioè da oltre cento anni i valori e la capacità imprenditoriale di una famiglia e delle generazioni che si sono susseguite alla guida”.

Si tratta di Angelo Marino (dal 1923, Napoli), Monetti (dal 1904, Napoli) e di Hotel Saturnia & International (dal 1908, Venezia) e Monetti (dal 1994, Napoli): tre nomi di spicco nel panorama dell’imprenditoria tricolore.

La prestigiosa attività familiare di Angelo Marino ebbe inizio con Giuseppe Marino che, dopo esperienze di rappresentanza di primarie aziende produttrici di cappelli, aprì nel 1923 la “Antica Cappelleria Marino” a Via Toledo. L’attività fu poi sviluppata dai figli Angelo, Luciano e Paolo ed il primo in particolare, con l’apertura del negozio in Piazza Santa Caterina, determinò la svolta: il negozio divenne il salotto di riferimento per la borghesia napoletana amante del bel vestire. Negli anni ‘80 e ‘90 con i figli di Angelo e cioè Walter, Luca e Désirée arriva anche l’apertura in Via dei Mille mentre nel 2010 Walter, coadiuvato dalla moglie Anna, apre un nuovo punto vendita a Via Morelli, “la strada degli antiquari”, dando il via ad un processo di rinnovamento che continua tuttora.

L’orologeria Monetti fu fondata nel 1904 da Guglielmo Monetti senior, appassionato intenditore di orologi ed in possesso di nozioni tecniche che gli consentivano di operare nel campo orafo. Il primo punto vendita fu quello di Via S. Brigida 60, ma già negli anni Trenta Monetti divenne l’unico concessionario ufficiale in Campania, e tra i primi in Italia, del marchio Rolex, il primo orologio automatico impermeabile che ancora oggi detiene il brevetto “Oyster”. La seconda generazione composta dai figli Guglielmo Junior, Ugo e Iole inaugurerà poi il negozio di Via dei Mille ed oltre a Rolex e Tudor introdurrà altri importanti marchi nonché la vendita di gioielli con pietre colorate e diamanti di altissima qualità. Dal 1986 la tradizione continua con Gabriella, figlia di Ugo, che nel 2016 curerà la profonda ristrutturazione della sede di Chiaia dove oggi ha sede anche un moderno laboratorio con la presenza di tecnici specializzati che assicurano un’accurata e qualificata assistenza.

Quanto all’Hotel Saturnia & International è una dimora storica gestita dalla famiglia Serandrei fin dal 1908: cinque generazioni si sono succedute nella gestione della struttura, ognuna portando avanti la propria visione e contribuendo a trasformare il Saturnia da una modesta pensione chiamata Hotel Internazionale di otto camere in uno dei più prestigiosi alberghi della città fin da quando nel 1920 l’Hotel Internazionale diviene Hotel Saturnia & Internazionale. Nel 1940 poi Renzo Serandrei trasformerà la pensione in un hotel a quattro stelle, iniziando a concepire l’attività ricettiva come un luogo di storia e tradizione. Nel 1963 nasce così, in seno alla struttura, il celebre ristorante La Caravella e sotto la guida di Ugo, figlio di Renzo, il Saturnia diventa una delle più esclusive strutture della città con ben 88 stanze. Nel 2016 arriva la classificazione a 4 stelle Superior mentre nel 2019 l’entrata di Beatrice Serandrei come F&B Manager segna la quinta generazione di gestione diretta.

Ugo Cilento: Un’associazione dal cuore napoletano

“La nostra associazione – ha commentato il presidente de I Centenari Ugo Cilento – vanta un cuore pulsante napoletano ed una visione ormai decisamente nazionale, testimoniata anche dalla presenza in seno all’associazione di un delegato all’area Nord: Alessandro Gatti, Ad dell’azienda agricola Gatti 1895. Anche stavolta infatti parliamo di aziende prestigiose, che in tutta Italia portano avanti da più generazioni quella cultura d’impresa che ha consentito loro di superare le sfide dei mercati e le tempeste dell’economia: un esempio virtuoso di gestione e tradizione mista ad innovazione e capacità di passaggio generazionale che in tutto il mondo ci invidiano e che continuamente promuoviamo e valorizziamo”.

“Il numero dei nuovi iscritti – osserva il direttore dell’Associazione, Biagio Orlando – rappresenta un risultato di grande valore, frutto di un rigoroso processo di selezione e di un’attenta verifica della documentazione. Un percorso che ci ha portato, con rammarico, a rinunciare all’ingresso di altre prestigiose aziende italiane che non hanno potuto soddisfare i requisiti stringenti previsti dal nostro Statuto. Questi requisiti – che assicurano la storicità delle imprese e la continuità della proprietà familiare – costituiscono la vera forza dei Centenari. “Non è semplice – prosegue Orlando – individuare realtà che abbiano saputo resistere al tempo, superando guerre, crisi economiche e finanziarie, e affrontando passaggi generazionali spesso complessi, soprattutto nella formazione delle nuove leadership aziendali. L’Associazione dei Centenari, che riunisce imprese con oltre un secolo di storia, incarna una cultura d’impresa unica: un equilibrio virtuoso tra solide radici e capacità innovativa, che consente di preservare l’eredità del passato affrontando con determinazione e visione le sfide del presente e del domani”.