Angelo Santoro è il nuovo direttore della comunicazione di Mediaset

Dal 4 marzo, Angelo Santoro assume la posizione di direttore della comunicazione presso Mediaset. Subentra a Paolo Calvani, che ha ricoperto tale ruolo dal 2003 fino alla recente pensione. Nella sua nuova veste, Santoro risponde direttamente a Mauro Crippa, direttore generale della comunicazione e capo dell’Informazione per l’intero gruppo Mediaset.

Con una carriera giornalistica professionale iniziata nel 1999, Santoro ha accumulato 27 anni di esperienza presso Mediaset. Il suo percorso nella società ha avuto inizio nel 1998, quando ha iniziato a collaborare come autore e inviato per “Le Iene”. Nel 2001, ha fatto il suo ingresso a Studio Aperto, sotto la direzione di Mario Giordano, dove ha ricoperto diversi ruoli, dall’essere redattore a conduttore del telegiornale fino a diventare caporedattore centrale.

Successivamente, ha lavorato come autore e inviato per il settimanale “Lucignolo”. Nel 2010, è entrato a far parte della Direzione Comunicazione di Mediaset come responsabile dei rapporti con i media, subentrando a Giovanni Toti.

Prima di assumere il ruolo di direttore della comunicazione, Santoro ha ricoperto la posizione di capo dell’ufficio stampa corporate di Mediaset, dove si è occupato della comunicazione economica e finanziaria del gruppo.