Angelo Volpe nuovo presidente di Anip-Confindustria

L’assemblea dei soci di Anip (l’associazione delle imprese di pulizia) di Confindustria ha ufficializzato la nomina di Angelo Volpe come nuovo presidente. Volpe guiderà l’associazione con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza del settore, promuovere regole chiare e favorire l’innovazione, garantendo così occupazione di qualità e il benessere dei lavoratori. “La valorizzazione del benessere dei lavoratori del settore è una priorità assoluta, ma non può prescindere dalla salute e dalla stabilità delle imprese”, ha dichiarato Volpe. “Affinché le aziende possano garantire occupazione di qualità, è necessario operare in un mercato regolato da condizioni chiare e sostenibili”.

Le nuove linee programmatiche puntano su sviluppo associativo, revisione del ccnl Multiservizi, tutela del mercato e rafforzamento dei rapporti con istituzioni e centrali di acquisto. Anip rafforzerà il supporto alle imprese, valorizzando il ruolo strategico del facility management per l’economia nazionale.

Definita anche la squadra del consiglio di presidenza che, insieme al segretario generale di Anip- Confindustria, Barbara Fiorucci, affiancherà il presidente Volpe nei prossimi quattro anni, con la nomina dei vicepresidenti Paolo Cardino, Marzia Giuliani, Renato Spotti, Alberto Tavano Colussi e Floriana Tomassetti.